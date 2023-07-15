Кандидат в президенты США пообещал лишить Украину надежд на членство в НАТО

Кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что с Россией нужно заключить сделку, которая положит конец конфликту, и пообещать, что Украина никогда не вступит в НАТО, сообщил 14 июля портал Blaze Media.

«Я бы договорился о сделке, которая положит конец войне на Украине. Заморозьте текущие границы. Да, это означает передачу части территорий России. Я бы взял на себя твердое обязательство, что НАТО никогда не примет Украину в свои ряды», — сказал Рамасвами в интервью Карлсону Такеру.

Он добавил, что Россия, со своей стороны, должна остановить развитие отношений с Китаем, а США тогда будут наращивать с ней торговое сотрудничество.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что Североатлантический альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в НАТО на саммите. Он назвал беспрецедентным и абсурдным факт отсутствия временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины в альянсе.

Однако на следующий день он заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Киев получил приглашение вступить в альянс.

13 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России и, более того, не повысит защиту Киева. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что одна из причин начала спецоперации РФ — это угроза вступления Киева в Североатлантический альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.