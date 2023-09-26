В Сети показали пытающихся попасть в США мигрантов на крыше товарного поезда

Мигранты попытались проникнуть на территорию США в районе Игл-Пасс, штат Техас, на крыше товарного поезда. Видео появилось в Сети 26 сентября.

Подходы республиканцев и демократов к решению миграционных вопросов значительно отличаются: первые придерживаются курса на ужесточение политики, вторые стараются проводить ее в более мягком ключе. Миграционный кризис станет одним из важных аспектов на президентских выборах 2024 года в США и подход к его разрешению может стать решающим, заявили 14 июня опрошенные «Известиями» эксперты.

11 мая в США истек срок действия особых правил в отношении мигрантов, введенных при президентстве Дональда Трампа в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Речь идет о так называемом Разделе 42, который предполагал особые условия в вопросах депортации по причине борьбы с коронавирусом. Администрация Байдена начала ужесточать политику в отношении мигрантов.

Также Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам. Им постановили отказывать в убежище при незаконном пересечении границы.

В декабре прошлого года ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о миграционном кризисе США, причиной которого стала массовая нелегальная миграция в Штаты. Журналист обвинил в сложившейся ситуации власти, которые допустили, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет.