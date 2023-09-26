Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве ограбили квартиру профессора американского университета
Экономика
Губернатор заявил о возобновлении работы завода Volvo в Калуге до конца года
Мир
Пентагон объявил о совместном производстве вооружений с Украиной
Мир
Блинкен призвал Азербайджан обеспечить безопасность населению Карабаха
Мир
Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем
Мир
Не менее 125 человек погибли при взрыве топлива в Степанакерте
Мир
Власти Эстонии намерены называть Калининград Кёнигсбергом
Экономика
МЭР спрогнозировал укрепление рубля до 87,5 за доллар в июне 2024 года
Мир
Еврокомиссия назвала целью санкций ущерб экономике России
Мир
Депутат бундестага потребовал остановить поставки оружия Киеву из-за диверсий на СП
Мир
Миротворцы РФ оказали помощь 22 пострадавшим от взрыва в Степанакерте
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону
Политика
Мишустин заявил об укреплении связи РФ с Белоруссией из-за санкций
Пресс-релизы
«Триколор» покажет турецкий сериал о знаменитом правителе государства Сельджукидов

В Сети показали пытающихся попасть в США мигрантов на крыше товарного поезда

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мигранты попытались проникнуть на территорию США в районе Игл-Пасс, штат Техас, на крыше товарного поезда. Видео появилось в Сети 26 сентября.

Подходы республиканцев и демократов к решению миграционных вопросов значительно отличаются: первые придерживаются курса на ужесточение политики, вторые стараются проводить ее в более мягком ключе. Миграционный кризис станет одним из важных аспектов на президентских выборах 2024 года в США и подход к его разрешению может стать решающим, заявили 14 июня опрошенные «Известиями» эксперты.

11 мая в США истек срок действия особых правил в отношении мигрантов, введенных при президентстве Дональда Трампа в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Речь идет о так называемом Разделе 42, который предполагал особые условия в вопросах депортации по причине борьбы с коронавирусом. Администрация Байдена начала ужесточать политику в отношении мигрантов.

Также Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам. Им постановили отказывать в убежище при незаконном пересечении границы.

В декабре прошлого года ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о миграционном кризисе США, причиной которого стала массовая нелегальная миграция в Штаты. Журналист обвинил в сложившейся ситуации власти, которые допустили, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023