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Эксперты объяснили влияние миграционного вопроса на выборы в США

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jon Putman
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Несмотря на то, что миграция — вечный бич для американских властей, подходы республиканцев и демократов различаются: первые придерживаются курса на ужесточение политики, вторые стараются проводить ее в более мягком ключе. Миграционный кризис станет одним из важных аспектов на президентских выборах 2024 года в США, и подход к его разрешению может стать решающим, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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Различные подходы к решению проблемы заставили схлестнуться губернатора-демократа одного из так называемых штатов-убежищ Гэвина Ньюсома и второго претендента на пост главы Белого дома от Республиканской партии, главу Флориды Рона Десантиса, после того как второй отправил в Калифорнию несколько самолетов с нелегалами.

«Десантис отправил мигрантов в Сакраменто в качестве рекламной кампании, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию в отношении нелегалов. Это укрепляет его политическую базу в Республиканской партии, которая поддерживает жесткую антимигрантскую политику, включая строительство пограничной стены Трампа. А вражда с Ньюсомом может даже помочь губернатору Флориды в политическом плане», — полагает главред CovertAction Джереми Кузмаров.

По словам программного координатора Российского совета по международным делам (РСМД) Константина Суховерхова, миграционный аспект, скорее всего, сыграет важную роль на президентских выборах 2024 года, поскольку вопрос затрагивает каждого.

«Это касается появления наряду с афроамериканскими гетто испаноговорящих, ведь многие мигрируют из центральноамериканских стран, но при этом они не планируют ассимилироваться в американском обществе. То есть они готовы жить в Америке по американским законам, но не так, чтобы американское общество проникало в их общество», — пояснил он.

Суховерхов добавил, что для Республиканской партии это не столько вопрос запрета миграции как явления, сколько ее контроль, а для демократов важно, чтобы оставалось как есть, но был бы определенный фильтр.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нелегальный поход: как миграция может повлиять на выборы в США

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