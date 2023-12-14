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Власти США предложили меру по борьбе с нелегальной миграцией

WP: мигрантов на границах предложили отправлять обратно в загруженные дни
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Jim West
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Белый дом предложил отправлять мигрантов на границах обратно домой без проверки документов в особенно загруженные дни. Об этом 13 декабря сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа сенаторов и помощников главы государства.

«После недель затянувшихся переговоров Белый дом выступил с предложением разрешить пограничным службам высылать мигрантов без проверки оснований на предоставление убежища в те дни, когда случаев пересечений границы особенно много», — отмечает СМИ.

При этом какое именно количество пересечений считается высоким, не уточняется. По некоторым данным, сенатор от республиканцев Том Тиллис предложил установить порог в 3 тыс. человек, а некоторые демократы обозначили предел в 5 тыс. переселенцев.

Количество нелегальных пересечений границы США и Мексики в настоящее время достигло рекордного уровня, отмечает издание. Данный вопрос даже стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву, так как республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация Белого дома не изменит подходы к защите границы собственной страны.

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И при чем здесь противостояние республиканцев и демократов

Ранее, 11 декабря, сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что требование денег США президентом Украины Владимиром Зеленским — это некая «фантасмагория» для переключения внимания: стоит только республиканцам напомнить правительству о насущных проблемах страны, таких как мигранты и южная граница США, как украинский лидер снова возвращается в страну за деньгами.

В начале октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов. По данным Fox News и других СМИ, число нелегалов составляет как минимум 6 млн человек.

29 сентября предприниматель Илон Маск заявил, что американские политики слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему на юге собственной страны, на границе с Мексикой. 26 сентября он провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, в которой рассказал о ситуации с мигрантами. На видео было показано, как десятки нелегалов, которые, сидя под мостом на границе, ожидают оформления работников пограничной службы.

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