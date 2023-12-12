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Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США

Сенатор Вэнс назвал позором визит Зеленского в США для выделения помощи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в США за очередной порцией денег американских налогоплательщиков ради финансирования происходящего конфликта, заявил в эфире Fox News 11 декабря сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс. Он признался, что за год работы в сенате это «самый бесстыжий фарс», какой он видел.

«Вы только поймите, насколько унизительный процесс нам предстоит пройти, когда Зеленский приедет в город и потребует, чтобы вы и американские налогоплательщики отдали ему еще $61 млрд. Я считаю, это нелепо», — сказал конгрессмен.

Он предположил, что Зеленский — своего рода фантасмагория для переключения внимания, стоит только республиканцам напомнить правительству о насущных проблемах страны, таких как мигранты и южная граница США. При этом Ди Вэнс выразил ироничное восхищение настойчивостью украинского лидера, который снова и снова приезжает просить у американцев денег.

«И он приезжает в США, читает лекцию, просит у нас денег, параллельно бросая за решетку священников и других граждан. По-моему, это бесстыжий фарс. Я год в сенате, и это величайший фарс, виденный мной», — добавил он.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Он попытается склонить Вашингтон к оказанию Украине военной и финансовой помощи.

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Накануне, 11 декабря, украинский президент обрушился с критикой на конгресс и призвал Вашингтон предоставить республике дополнительную военную помощь. Об этом он высказался в ходе выступления в Национальном университете обороны (NDU) в столице США.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден предложил Зеленскому провести встречу в Белом доме, чтобы обсудить нужды Киева.

8 декабря сообщалось, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн, согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. По этим данным, объем нового оборонного бюджета США будет на 3% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

В сентябре кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что визит Зеленского в Вашингтон преследовал только одну цель — получить финансирование. Он призвал американское руководство «проснуться» и начать отстаивать интересы Соединенных Штатов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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