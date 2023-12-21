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Спикер палаты призвал Байдена вмешаться в решение кризиса на южной границе

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Фото: REUTERS/Cheney Orr
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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон 21 декабря потребовал от американского президента Джо Байдена вмешаться в урегулирование ситуации на южной границе посредством исполнительных указов и достроить стену на границе с Мексикой.

«Я призываю вас незамедлительно прибегнуть к исполнительным мерам, допустимым в рамках действующего иммиграционного законодательства, для пресечения потока нелегальных мигрантов», — говорится в письме спикера на имя президента США.

В числе предлагаемых мер Джонсон назвал прекращение практики оставлять на свободе в США незаконных мигрантов, указывая на необходимость «арестовывать или выдворять» их за незаконное пересечение границы. Кроме того, в письме он указал на необходимость более избирательного подхода к предоставлению разрешений на въезд и пребывание в стране, а также на возобновление или достижение новых договоренностей с Мексикой о том, чтобы направляющиеся в США мигранты ожидали разрешения на въезд на ее территории.

Помимо этого, Джонсон подчеркнул необходимость «срочно возобновить строительство пограничной стены» и расширить применение ускоренной процедуры выдворения незаконных мигрантов. По его словам, нужно, чтобы большее их число проходило проверку и изгонялось из страны, если у них нет достаточных оснований для получения убежища.

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Ранее, 13 декабря, издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа сенаторов и помощников главы государства написало, что Белый дом предложил отправлять мигрантов на границах обратно домой без проверки документов в особенно загруженные дни.

8 октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов. По данным Fox News и других СМИ, число нелегалов составляет как минимум 6 млн человек.

29 сентября предприниматель Илон Маск заявил, что американские политики слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему на юге собственной страны, на границе с Мексикой. 26 сентября он провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, в которой рассказал о ситуации с мигрантами. На видео было показано, как десятки нелегалов, которые, сидя под мостом на границе, ожидают оформления работников пограничной службы.

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