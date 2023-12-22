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В офисе Зеленского признали отсутствие ожидаемого результата от контрнаступления

Подоляк: контрнаступление ВСУ не дало результата, на который рассчитывали
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 22 декабря признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано.

«Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня говорил бы об окончании военных действий», — заявил он в разговоре с украинским телеканалом «24 канал».

При этом сдаваться Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не собираются. Как сообщил Подоляк, в Киеве понимают, «какие коррективы нужно внести в военную тактику и стратегию», чтобы военные выглядели на поле боя «более эффективно».

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Ранее, 22 декабря журналисты китайского издания Sohu написали, что к концу декабря российские военные начнут готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине. Авторы также обратили внимание на то, что Украина начала испытывать трудности с получением помощи от Запада.

За день до этого обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ее ресурсов предстоит ужасный 2024 год. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось разочарованием, а силы страны «окровавлены и истощены».

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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