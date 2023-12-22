Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» в управление Росимущества
Мир
В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ
Мир
МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для населения сектора Газа
Армия
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении
Мир
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
Общество
Балицкий назвал угрозы в свой адрес издержками производства
Мир
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Армия
Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Мир
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Армия
ВС РФ поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки
Мир
В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ
Армия
Расчет РСЗО «Град» группировки «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ
Армия
Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ под Новомихайловкой
Мир
В ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий
Мир
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
Сюжет:

В Китае спрогнозировали скорое начало подготовки РФ к финальному этапу СВО

Sohu: Россия до конца года начнет готовиться к финальному этапу СВО на Украине
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К концу декабря российские военные начнут готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине, считают журналисты китайского издания Sohu. Соответствующий материал опубликован 22 декабря.

Авторы обратили внимание на то, что Украина начала испытывать трудности с получением помощи от Запада. К концу 2023 года США собираются объявить о новом пакете помощи Украине, который, как предполагается, станет последним, напоминает издание.

«Без Соединенных Штатов, крупнейшего сторонника, с такой силой, как у Украины, она бы долго не продержалась на поле боя против России. Поэтому вполне возможно, что этот конфликт скоро закончится. Самое большее, в конце декабря, после того как в Украину прибыл последний пакет военной помощи», — говорится в статье.

После этого, по мнению обозревателей издания, российские войска начнут готовиться к завершающему этапу СВО.

Авторы публикации усомнились в способности украинских солдат справиться без помощи США. В материале сообщается, что перед грядущими выборами президента Штатов в 2024 году действующий лидер Джо Байден больше будет беспокоиться о собственном рейтинге, чем о проблемах Украины.

«Рейтинг одобрения Байдена продолжает снижаться, а рейтинг одобрения бывшего президента Трампа превзошел его. По мере приближения президентских выборов 2024 года становится понятно, что у самого Байдена не будет лишней энергии чтобы заботиться об Украине, а не о себе. <...>Давайте подождем и посмотрим, как долго Украина сможет продержаться после конца декабря», — подытожили в материале.

«Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять»
Как Путин прокомментировал будущее Украины, какой миф разрушил и что поручил Минобороны

Ранее, 21 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ее ресурсов предстоит ужасный 2024 год. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось разочарованием, а силы Украины «окровавлены и истощены». Обозреватель отметил, что обвинения по поводу того, виноваты ли в этом провале «украинская робость или западная алчность, как и следовало ожидать, звучат в американской прессе». По его мнению, даже если в следующем году страна получит от США крупную финансовую помощь, ей всё равно придется готовить все имеющиеся ресурсы к «последнему большому рывку» украинской армии в 2024 году.

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023