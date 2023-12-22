В Китае спрогнозировали скорое начало подготовки РФ к финальному этапу СВО

К концу декабря российские военные начнут готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине, считают журналисты китайского издания Sohu. Соответствующий материал опубликован 22 декабря.

Авторы обратили внимание на то, что Украина начала испытывать трудности с получением помощи от Запада. К концу 2023 года США собираются объявить о новом пакете помощи Украине, который, как предполагается, станет последним, напоминает издание.

«Без Соединенных Штатов, крупнейшего сторонника, с такой силой, как у Украины, она бы долго не продержалась на поле боя против России. Поэтому вполне возможно, что этот конфликт скоро закончится. Самое большее, в конце декабря, после того как в Украину прибыл последний пакет военной помощи», — говорится в статье.

После этого, по мнению обозревателей издания, российские войска начнут готовиться к завершающему этапу СВО.

Авторы публикации усомнились в способности украинских солдат справиться без помощи США. В материале сообщается, что перед грядущими выборами президента Штатов в 2024 году действующий лидер Джо Байден больше будет беспокоиться о собственном рейтинге, чем о проблемах Украины.

«Рейтинг одобрения Байдена продолжает снижаться, а рейтинг одобрения бывшего президента Трампа превзошел его. По мере приближения президентских выборов 2024 года становится понятно, что у самого Байдена не будет лишней энергии чтобы заботиться об Украине, а не о себе. <...>Давайте подождем и посмотрим, как долго Украина сможет продержаться после конца декабря», — подытожили в материале.

Ранее, 21 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ее ресурсов предстоит ужасный 2024 год. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось разочарованием, а силы Украины «окровавлены и истощены». Обозреватель отметил, что обвинения по поводу того, виноваты ли в этом провале «украинская робость или западная алчность, как и следовало ожидать, звучат в американской прессе». По его мнению, даже если в следующем году страна получит от США крупную финансовую помощь, ей всё равно придется готовить все имеющиеся ресурсы к «последнему большому рывку» украинской армии в 2024 году.

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.