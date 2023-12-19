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Убитого экс-депутата рады Киву вызвали в суд на Украине

«Новое время»: убитого депутата Киву вызвали в суд Украины после смерти
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Фото: ТАСС/Zuma
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Бывшему депутату Верховной рады Илье Киве выписали повестку в суд Украины уже после его смерти. Об этом 19 декабря сообщило украинское издание «Новое время».

«Киву вызывали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря», — сообщается в Telegram-канале издания.

В опубликованном документе сказано, что Кива вызывается в суд в качестве обвиняемого к 15:00 мск 27 декабря.

«Это акция устрашения»: кто стоит за убийством Ильи Кивы
Тело бывшего депутата Верховной рады Украины нашли в Подмосковье с огнестрельными ранениями

Ранее, 11 декабря, Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, что Служба безопасности Украины (СБУ) долго и тщательно готовила операцию по ликвидации Кивы. Ее агенты изучали всевозможные детали маршрутов бывшего нардепа, его распорядок дня и привычки.

Тело Кивы нашли 6 декабря в загородном клубе «Величъ» в парке Подмосковья. Источник «Известий» заявил, что убийца дважды выстрелил, приблизившись к политику со спины. Первая пуля попала в область сердца, вторая — в голову.

Ответственность за преступление взяли на себя спецслужбы Украины. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и ст. 105 УК РФ («Убийство»).

До этого, 13 ноября, Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщалось, что дело рассматривалось в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

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