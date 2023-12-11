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Украинские СМИ рассказали о подготовке убийства экс-депутата рады Кивы

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Фото: TASS/Zuma
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Операция по ликвидации экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы на протяжении длительного периода тщательно готовилась Службой безопасности Украины (СБУ): агенты ведомства давно изучали всевозможные детали маршрутов нардепа, его распорядок дня и привычки. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на источники в СБУ.

Как отмечается, Кива был «одной из приоритетных целей, его «вели» давно». Telegram-канал приложил к посту фотографию с телом украинского политика, которое лежит на снегу, рядом — капли крови. Также «Крымский ветер» опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, видно наблюдательный пункт.

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Тело Ильи Кивы нашли 6 декабря на территории загородного клуба «Величъ» в парке Подмосковья. Источник «Известий» заявил, что убийца дважды выстрелил, приблизившись к политику со спины. Первая пуля попала в область сердца, вторая — в голову.

Ответственность за преступление взяли на себя спецслужбы Украины. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и ст. 105 УК РФ («Убийство»).

До этого, 13 ноября, Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщалось, что дело рассматривалось в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреля 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

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