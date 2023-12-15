Друзья Хантера Байдена сообщили о его готовности бежать из США из-за Трампа

Хантер Байден опасается, что ему придется бежать из США, если Дональд Трамп будет избран президентом страны. При этом его отец — Джо Байден «поглощен» скандалом вокруг сына и боится, что он снова впадет в наркотическую зависимость, пишет 14 декабря Daily Mail со ссылкой на друзей семьи.

Источники газеты Politico сообщили, что Хантер однажды признался друзьям семьи, как опасается пристального внимания во время избирательной кампании и рассматривает возможность отъезда из Соединенных Штатов, если его отец проиграет выборы лидеру Республиканской партии Дональду Трампу. Недавно он публично поделился опасениями.

«То, что они пытаются сделать, — уничтожить меня, зная, что это будет боль, с которой мой отец не сможет справиться, и, следовательно, таким образом они уничтожают президентство», — сказал он музыканту Moby во время подкаста.

Отмечается, что Дональд Трамп неоднократно нападал на Хантера, поэтому в случае переизбрания ожидается, что он установит гораздо более жесткую администрацию, укомплектованную ультралоялистами, готовыми грубо обходить правовые и конституционные нормы.

Между тем приближенные президента говорят, что Байден серьезно обеспокоен состоянием сына и опасается, что тот снова впадет в зависимость под давлением обстоятельств.

«Вы можете видеть это в его глазах, можете видеть, как опускаются его плечи. Он так беспокоится о Хантере. И мы беспокоимся, что это может поглотить его», — сказал об американском президенте один из информаторов.

Байден ежедневно общается с сыном и создал группу поддержки, чтобы помогать ему справляться со сложностями.

«Я знаю, когда ему больно. Он мало говорит об этом, большинство из нас не говорит о таком. У него настоящая человеческая порядочность, которая во многом вызвана собственными шрамами. И он беспокоится», — высказался о родительской опеке Хантера бывший сенатор Крис Додд, который был близок Байдену более 40 лет.

Еще одним ударом по сыну президента США стало то, что республиканцы установили крайний срок для того, чтобы младший Байден дал показания за закрытыми дверями о своих бизнес-махинациях. Но Хантер сказал, что он будет давать показания только публично, и выступил с речью, в которой осудил расследование, построенное, по его словам, на «искажениях, манипулировании доказательствами и лжи».

7 декабря стало известно, что Хантер Байден обвинен по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Как сообщается в обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии, обвиняемый потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

По данным прокуратуры, фигурант потратил примерно «$1 млн в 2016 году, $1,4 млн в 2017 году, $1,8 млн в 2018 году и $600 тыс. в 2019 году».

Позднее в этот же день адвокат Эбби Лоуэлл, который представляет интересы сына американского лидера, заявил, что Хантер Байден ранее полностью выплатил налоги, следовательно, обвинения, предъявленные ему в штате Калифорния, являются безосновательными. Адвокат подчеркнул, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, выдвинув «беспрецедентные и противоречащие Конституции» обвинения о нарушениях при обороте оружия.

8 декабря обозреватель газеты Washington Times Чарльз Херт заявил телеканалу Fox News, что обвинения в неуплате налогов в отношении Хантера стали «взрывом ядерной бомбы» для семьи американского лидера.

До этого, 26 сентября, стало известно, что сын Байдена Хантер получил $260 тыс. от инвестора из Китая на адрес своего отца. Тогда глава надзорного комитета палаты представителей США (нижняя палата конгресса) Джеймс Комер заявил, что Байден знал о подобных финансовых операциях сына.