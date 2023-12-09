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Сын Байдена заявил о попытках его убийства республиканцами

Сын Байдена Хантер утверждает, что республиканцы пытаются его убить
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Фото: Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP
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Сын президента США Джо Байдена Хантер обвинил своих критиков, включая нескольких членов Республиканской партии, в том, что они пытаются убить его, зная, что его отец не справится с этой потерей. Об этом 8 декабря он заявил в ходе подкаста американского диджея Moby на платформе YouTube.

«Они пытаются уничтожить президентство [Джо Байдена]. <…> Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — сказал Хантер.

Сын американского лидера отверг утверждение о «преступной семье Байденов», рассказав, что когда он был еще ребенком, его отец уже был сенатором, а следовательно публиковал свои налоговые декларации. Он обратил внимание на то, что вся жизнь семьи находилась на виду у общественности.

«Я понял, что дело не во мне», — добавил Хантер Байден.

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Ранее, 7 декабря, стало известно, что сына президента США Джо Байдена Хантера обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Как сообщается в обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии, обвиняемый потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

По данным прокуратуры, фигурант потратил примерно «$1 млн в 2016 году, $1,4 млн в 2017 году, $1,8 млн в 2018 году и $600 тыс. в 2019 году».

Позднее, в этот же день, адвокат Эбби Лоуэлл, который представляет интересы сына американского лидера, заявил, что Хантер Байден ранее полностью выплатил налоги, следовательно, обвинения, предъявленные ему в четверг в штате Калифорния, являются безосновательными. Адвокат подчеркнул, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, выдвинув «беспрецедентные и противоречащие конституции» обвинения о нарушениях при обороте оружия.

На следующий день, 8 декабря, обозреватель газеты Washington Times Чарльз Херт заявил телеканалу Fox News, что обвинения в неуплате налогов в отношении Хантера стали «взрывом ядерной бомбы» для семьи американского лидера.

4 декабря сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг, не ответив на заданный ей вопрос о денежных средствах, которые президент США Джо Байден мог получить от компании своего сына Хантера. Она отметила, что информацией могут владеть сотрудники офиса адвоката Белого дома.

До этого, 26 сентября, стало известно, что сын Байдена Хантер получил $260 тыс. от инвестора из Китая на адрес своего отца. Тогда глава надзорного комитета палаты представителей США (нижняя палата конгресса) Джеймс Комер заявил, что Байден знал о подобных финансовых операциях сына.

Позднее, 20 октября, Комер сообщил об обнаружении доказательств получения президентом страны Джо Байденом чека на $200 тыс. от его брата Джеймса. Он отметил, что брат Байдена Джеймс 1 октября 2018 года получил деньги от американской медицинской компании Americore в размере $600 тыс. В этот же день был выписан чек на $200 тыс. Как утверждал Комер, компания рассчитывала, что президент США поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.

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