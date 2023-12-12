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Мурашко сообщил о стабильном состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске детей

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 12 декабря сообщил, что все дети, пострадавшие при стрельбе в гимназии № 5 в Брянске, находятся в стабильном состоянии и продолжают получать лечение.

По его словам, медики уже провели все необходимые оперативные вмешательства.

«Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет», — цитирует Мурашко «РИА Новости».

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч.2 ст.105 УК РФ).

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. Состояние еще трех пострадавших оценивалось как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей. 1 млн рублей из бюджета выплатят семье погибшей девочки, по 500 тыс. рублей получат семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, 300 тыс. рублей выплатят получившим легкие ранения.

Позже суд арестовал на два месяца отца ученицы гимназии, которая устроила стрельбу. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия») и по п. «а» ч.2 ст.110 («Доведение до самоубийства»).

Кроме того, суд арестовал на два месяца гендиректора частного охранного предприятия, охраняющего гимназию, и поместил под домашний арест заместителя директора образовательного учреждения, которую обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст.293 УК РФ).

Позднее, 12 декабря, стало известно, что обвиняемые по делу о стрельбе обжаловали решения суда об избрании им мер пресечения. Отмечалось, что жалобы и представления еще не поступили в Брянский областной суд, в связи с чем место и время их рассмотрения не определены.

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