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Суд арестовал отца стрелявшей в Брянске школьницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Советский суд в Брянске 10 декабря арестовал на два месяца отца ученицы гимназии № 5, которая устроила стрельбу на уроке. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»), а также по п. «а» ч. 2 ст. 110 («Доведение до самоубийства»).

Накануне суд арестовал на два месяца генерального директора ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию. Кроме того, была помещена под домашний арест замгендиректора учреждения.

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей. 1 млн рублей из бюджета выплатят семье погибшей девочки, по 500 тыс. рублей получат семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, 300 тыс. рублей выплатят получившим легкие ранения.

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