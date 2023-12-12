МВФ дал прогноз на окончание конфликта на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) обновил сценарии развития ситуации на Украине, дав прогнозы по окончанию конфликта в стране. Об этом говорится в докладе, опубликованном 11 декабря на сайте организации.

Негативный сценарий предполагает сохранение длительного и интенсивного характера конфликта до конца 2025 года. При нем ВВП Украины сократится на 5% в 2024 году.

При базовом сценарии окончание конфликта прогнозируется в 2024 году. Ожидается, что после этого экономику Украины ожидает рост в 2025–2026 годах. У позитивного сценария срок окончания боевых действий не указан.

Ранее, 7 декабря, директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что Украине потребуется внешнее финансирование на уровне $42 млрд в 2024 году. По ее словам, такая сумма требуется для поддержания фискальной и внешней стабильности. Помощь окажут США и другие члены G7, а также международные финансовые институты.

5 декабря власти Украины приняли закон о частичном восстановлении налоговых проверок, который был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом. Меморандумами МВФ на 2023 год предусмотрено, что для получения траншей организации страна обязана выполнить ряд определенных законодательных изменений — «структурных показателей».

До этого, 10 ноября, МВФ и Украина достигли предварительных договоренностей для получения страной очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Тогда же фонд сообщил о завершении обзора украинской экономики и успешном выполнении Киевом поставленных МВФ целей на конец сентября.

9 сентября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страны Запада предоставили Украине с начала 2023 года помощь на сумму $30 млрд. Он отметил, что также есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, Евросоюзом, Норвегией, Японией и другими странами G7.

МВФ 31 марта одобрил четырехлетнюю кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Отмечалось, что это крупнейший кредит МВФ, предоставленный государству, на территории которого идут военные действия. Первый транш от Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд Киев получил 4 апреля.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.