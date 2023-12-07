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МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в $42 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украине потребуется внешнее финансирование на уровне $42 млрд в 2024 году. Об этом 7 декабря заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

«На 2024 год персонал МВФ оценивает потребности страны на уровне порядка $42 млрд в виде финансирования и поддержки от международного сообщества», — заявила она журналистам.

По ее словам, такая сумма требуется для поддержания фискальной и внешней стабильности. Помощь окажут США и другие члены G7, а также международные финансовые институты. Козак отметила, что МВФ уже в ближайшее время примет решение о выделении $900 млн.

«Исполнительный совет, как ожидается, встретится в понедельник, 11 декабря, чтобы оценить второй пересмотр и принять решение об одобрении, что сделает возможным предоставление $900 млн», — сказала Козак.

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Ранее, 5 декабря, власти Украины приняли закон о частичном восстановлении налоговых проверок, который был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом. Меморандумами МВФ на 2023 год предусмотрено, что для получения траншей организации страна обязана выполнить ряд определенных законодательных изменений — «структурных показателей».

До этого, 10 ноября, МВФ и Украина достигли предварительных договоренностей для получения страной очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Тогда же фонд сообщил о завершении обзора украинской экономики и успешном выполнении Киевом поставленных МВФ целей на конец сентября.

9 сентября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страны Запада предоставили Украине с начала 2023 года помощь на сумму $30 млрд. Он отметил, что также есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, Евросоюзом, Норвегией, Японией и другими странами G7.

МВФ 31 марта одобрил четырехлетнюю кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Отмечалось, что это крупнейший кредит МВФ, предоставленный государству, на территории которого идут военные действия. Первый транш от Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд Киев получил 4 апреля.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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