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Аналитики указали на необходимость наличия дома гостевой Wi-Fi-сети

Аналитики рассказали, почему опасно раздавать домашний интернет гостям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Наличие в жилом помещении гостевой Wi-Fi-сети важно для безопасности онлайн-данных хозяев, чьи устройства подключены к основному источнику передачи интернета. Об этом в воскресенье, 10 декабря, в беседе с RT рассказали опрошенные эксперты провайдера цифровых услуг «Дом.ру».

«Владельцы некоторых роутеров могут ограничивать скорость, управлять трафиком и устанавливать время доступа к гостевой сети через настройки, что минимизирует риски и защищает данные и безопасность соединения», — отметили они.

Как уточнили эксперты, отсутствие гостевой сети может привести, в частности, и к утечке банковских данных хозяев.

Помимо этого, они порекомендовали на постоянной основе проводить обновление программного обеспечения (ПО) роутера, чтобы обезопасить домашнюю сеть от злоумышленников.

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4 декабря секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутаты партии внесли в Госдуму несколько законопроектов, согласно которым предлагается ужесточить наказание за утечки персональных данных вплоть до сотен миллионов рублей. Как отметил Турчак, меры ответственности, которые действуют в настоящее время, «мало кого стимулируют», а на черном рынке в настоящее время циркулирует около 20 тыс. разновидностей баз с подобными данными.

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