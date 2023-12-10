Аналитики указали на необходимость наличия дома гостевой Wi-Fi-сети
Наличие в жилом помещении гостевой Wi-Fi-сети важно для безопасности онлайн-данных хозяев, чьи устройства подключены к основному источнику передачи интернета. Об этом в воскресенье, 10 декабря, в беседе с RT рассказали опрошенные эксперты провайдера цифровых услуг «Дом.ру».
«Владельцы некоторых роутеров могут ограничивать скорость, управлять трафиком и устанавливать время доступа к гостевой сети через настройки, что минимизирует риски и защищает данные и безопасность соединения», — отметили они.
Как уточнили эксперты, отсутствие гостевой сети может привести, в частности, и к утечке банковских данных хозяев.
Помимо этого, они порекомендовали на постоянной основе проводить обновление программного обеспечения (ПО) роутера, чтобы обезопасить домашнюю сеть от злоумышленников.
4 декабря секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутаты партии внесли в Госдуму несколько законопроектов, согласно которым предлагается ужесточить наказание за утечки персональных данных вплоть до сотен миллионов рублей. Как отметил Турчак, меры ответственности, которые действуют в настоящее время, «мало кого стимулируют», а на черном рынке в настоящее время циркулирует около 20 тыс. разновидностей баз с подобными данными.