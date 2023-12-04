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В Госдуме предложили ужесточить штрафы за утечку персональных данных

Турчак: штрафы за утечку персональных данных составят до сотен миллионов рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму несколько законопроектов, согласно которым предлагается ужесточить наказание за утечки персональных данных вплоть до сотен миллионов рублей. Об этом 4 декабря сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных — вплоть до 10 лет лишения свободы», — написал он в своем Telegram-канале.

Турчак отметил, что меры ответственности, которые действуют в настоящее время, «мало кого стимулируют». В связи с этим в настоящее время на черном рынке циркулирует около 20 тыс. разновидностей баз с подобными данными.

«Они содержат информацию примерно о 80% населения России. По самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 млрд рублей», — отметил он.

Поправки в КоАП и УК РФ партия «Единая Россия» вносит по поручению президента РФ Владимира Путина. Турчак также добавил, что штрафы будут еще жестче, если произойдет утечка наиболее чувствительных данных, например медицинской информации. В таких случаях размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, а для юридических — 3–15 млн. В случае повторного нарушения организация уже может заплатить сотни миллионов рублей, в зависимости от выручки компании.

Отдельный пункт законопроекта — вывоз данных россиян за рубеж для продажи или передачи. За это нарушение предложено наказывать лишением свободы на срок до 8 лет.

Прекратить сообщения: госслужащим запретят использовать мессенджеры в личных целях
В Госдуме задумались о повышении безопасности персональных данных чиновников

Ранее, 8 ноября, источник в кабмине сообщил «Известиям», что в России ужесточат ответственность за незаконную обработку персональных данных. Такие изменения в КоАП поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. отмечалось, что наказание за нарушение составит для граждан до 15 тыс. рублей (вместо нынешних 6–10 тыс.), для должностных лиц — до 300 тыс. (вместо 20–40 тыс.), для юрлиц — до 500 тыс. (вместо 30–150 тыс.).

До этого, 16 октября, юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Ефим Казанцев в беседе с «Известиями» призвал создать единую программу по повышению цифровой грамотности в России. Он отметил, что отдельного нормативного акта, посвященного повышению грамотности граждан в области защиты своих персональных данных, у России нет. Считается, что граждане сами должны проявлять бдительность и сопротивляться злоумышленникам, пытающимся выманить их персональные данные, однако статистика показывает, что они не слишком успешны в этой борьбе.

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