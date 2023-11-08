Штрафы за утечку персональных данных вырастут до десяти раз

В России ужесточат ответственность за незаконную обработку персональных данных. Такие изменения в КоАП поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Известиям» в кабмине.

В частности, Наказание за нарушение составит для граждан до 15 тыс. рублей (вместо нынешних 6–10 тыс.), для должностных лиц — до 300 тыс. (вместо 20–40 тыс.), для юрлиц — до 500 тыс. (вместо 30–150 тыс.).

За повторное подобное нарушение максимальные штрафы повысятся, соответственно, до 30 тыс., 500 тыс. и 1,5 млн рублей.

«Сейчас инициатива готовится в Госдуме ко второму чтению. Предложенные в изначальном проекте санкции были ниже», — рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.

Департамент информационных технологий правительства РФ в своем отзыве на законопроект обратил внимание, что технологии идентификации с использованием биометрии позволяют совершать множество юридически значимых действий — получать государственные услуги, открывать банковские счета, нотариально заверять документы и сделки, получать доступ на охраняемые объекты. Поэтому ужесточение наказания за распространение таких данных там поддержали.

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