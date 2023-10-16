Юрист назвал способ пресечь утечку персональных данных в России

Юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Ефим Казанцев 16 октября в беседе с «Известиями» призвал создать единую программу по повышению цифровой грамотности в России.

«Грамотность технических специалистов по обеспечению безопасности информационных систем постепенно растет, а вот знания граждан о цифровой гигиене остаются на достаточно низком уровне. Этим, на мой взгляд, и объясняется смещение соотношения причин утечек персональных данных с внешних атак на неосмотрительность самих субъектов персональных данных», — отметил Казанцев.

Как пояснил юрист, с начала регулирования оборота персональных данных государство уделяло много внимания именно техническим аспектам защиты персональных данных. Для этого была создана подробная нормативная база — в дополнение к основному Федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» были приняты специальные подзаконные акты, закрепляющие перечень технических и организационных мер по защите персональных данных — постановления Правительства и ведомственные акты. В этих актах подробно расписано, что и как должны делать владельцы информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные, для предотвращения утечек таких данных.

«А вот отдельного акта, посвященного повышению грамотности граждан в области защиты своих персональных данных, у нас нет. Считается, что граждане сами должны проявлять бдительность и сопротивляться злоумышленникам, пытающимся выманить их персональные данные. Как показывает статистика, граждане не слишком успешны в этой борьбе. С целью исправления ситуации и повышения цифровой грамотности населения в РФ реализуются различные просветительские программы. Например, совместный проект Минцифры и АНО «Цифровая экономика» под называнием «Цифровой ликбез», — пояснил эксперт.

Казанцев добавил, что есть и другие просветительские проекты, но все они разбросаны по различным нацпрограммам и реализуются разными организациями. Единой программы по повышению цифровой грамотности в России пока что нет, подчеркнул он.

«Актуальность этой темы растет, а значит было бы целесообразно все-таки разработать и реализовать единую программу цифровой грамотности, в рамках которой будут объединены усилия по повышению уровня кибергигиены в РФ, рассредоточенные сейчас по десятку отдельных небольших проектов», — заключил юрист.

Ранее в этот день «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Серчинформ» написали, что большинство утечек персональных данных связано с неосмотрительностью самих граждан.

9 октября руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что через скрытые кнопки настройки в телефоне можно отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне. Например, в iPhone по каждому параметру отдельно в меню «Конфиденциальность и безопасность» можно проверить, у каких приложений есть доступ к микрофону, камере и данным. И там же можно полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях.