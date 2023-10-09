Разработчик рассказал о способе отключить возможность слежки в телефоне

Через скрытые кнопки настройки в телефоне можно отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал в интервью «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По словам эксперта, даже отключенные сервисы и приложения продолжают в фоновом режиме собирать информацию о пользователе. Их окончательное отключение не только может повысить уровень конфиденциальности и безопасности личных данных, но и сократить расход заряда батареи телефона.

Например, в iPhone по каждому параметру отдельно, в меню «Конфиденциальность и безопасность», можно проверить у каких приложений есть доступ к микрофону, камере и данным. И там же можно полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях.

У операционной системы Android есть возможность отключить сразу все датчики. В настройках нужно открыть параметр «Сведения о телефоне», затем перейти в раздел «Сведения о ПО» и семь раз нажать на «Номер сборки». А после в пункте «Параметры разработчика» надо перейти в «Плитки быстрых параметров для разработчиков», и активировать «Sensors off».

«После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении», — резюмировал эксперт.

Ранее, 2 октября, директор «EdgeЦентра» Михаил Шурыгин рассказал, что странное поведение телефона может указывать на прослушку устройства. IT-специалист выделил ряд признаков, по которым можно понять, что телефон кто-то прослушивает, в первую очередь к ним относятся частая автоматическая перезагрузка и выключение гаджета.