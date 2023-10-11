Врачебные тайны: хакеры стали охотиться за медицинскими данными

На одном из популярных хакерских форумов в Сети неизвестный пользователь объявил о том, что якобы заполучил данные компании 23andMe — одной из самых крупных в сфере ДНК-исследований. По словам злоумышленника, он владеет 13 млн учетных записей клиентов компании. Подробности о том, почему киберпреступники стали охотиться за медицинскими данными и как такая информация становится опасным инструментом в их руках, — в материале «Известий».

«Самые ценные данные»

Анонимный пользователь, заявивший на популярном хакерском форуме об утечке сведений компании 23andMe, отметил, что завладел «самыми ценными данными, которые только можно себе представить» . Его первое сообщение появилось 1 октября, но вскоре было удалено. А затем, 4 октября, он написал новый пост.

В нем киберпреступник утверждал, что в данных, похищенных у 23andMe, содержится подробная информация, распределенная по этническим группам: это данные о происхождении жертв, характеристики гаплогрупп (групп людей с общим предком), описания фенотипов, фото, а также ссылки на потенциальных родственников. По словам хакера, общий объем утечки составил 13 млн учетных записей.

Фото: Getty Images/Kobus Louw

Приобрести данные он предложил партиями от 100 до 100 тыс. профилей. При этом злоумышленник отказался раскрывать, когда и как именно была получена эта информация. Между тем в компании 23andMe уже начали расследование инцидента. Эксперты подтвердили, что неизвестные пытались получить несанкционированный доступ к некоторым аккаунтам компании.

Однако они выразили большие сомнения в том, что были взломаны целые корпоративные системы. Специалисты предположили, что хакер (в одиночку или вместе с сообщниками) мог получить информацию из утечек на других платформах, а затем проникнуть в профили клиентов, которые использовали те же связки логин/пароль и на сайте 23andMe.com.

Охота за данными

Представители компании 23andMe отметили, что некоторые ее аккаунты подключены к сервису DNA Relatives — он позволяет клиентам общаться с генетическими родственниками и изучать свою родословную. Судя по всему, данные об этих родственниках также могли быть похищены. Истинные масштабы проблемы пока не установлены — расследование продолжается.

Но если утечка данных 23andMe реальна, то она с большой долей вероятности может включать имена, фотографии, данные о поле, датах рождения, адресах, семейном положении, проценте совпадения ДНК с другими людьми, а также количестве общих генетических сегментов.

Между тем, как говорит в беседе с «Известиями» главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников, на сегодняшний день утечка информации о ДНК вряд ли грозит проблемами обычному человеку: дело в том, что пока нет ни общих генетических баз, ни портативных и быстрых ДНК-анализаторов.

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Jochen Tack

— Человека по ДНК сейчас могут отследить лишь спецслужбы — и то в ограниченных масштабах, — объясняет специалист. — Злоумышленникам проще отслеживать жертв по традиционным каналам, таким как мобильные телефоны или оперативное наблюдение.

Впрочем, если говорить про утечки медицинской информации в целом, то, как отмечает Овчинников, она не зря относится к персональным данным: это чувствительные данные, которые могут быть использованы даже против простых людей. С этим согласна и директор по маркетингу IT-компании RooX (специализация — аутентификация, авторизация и разработка веб-платформ для корпоративного сектора) Наталия Леднева.

— Риски от кражи чувствительных данных высоки как для пациентов, так и для медицинских сотрудников, а масштабы подобных утечек по всему миру колоссальны, — говорит эксперт. — Так, по данным аналитиков, в 2009–2022 годах только в США «утекли» свыше 300 млн медицинских записей. При этом разглашение медицинской информации грозит рисками ее владельцу практически во всех сферах жизни.

Риски утечек

По словам Наталии Ледневой, в коммерческом плане попавшая к злоумышленникам информация о заболеваниях собственников компании может повлиять на стоимость акций, условия заключения сделок или вовсе спровоцировать отказ от заключения партнерства. Также огласка данных о проблемах со здоровьем может испортить карьеру — обернуться увольнением, отказом в должности или дать повод для дискриминации при приеме на работу.

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— Разглашение диагнозов или применяемых схем терапии, в частности, может повлиять на течение судебных заседаний, условия получения наследства и спровоцировать разводы, — говорит собеседница «Известий». — При этом стоит отметить, что попавшие в открытый доступ сведения медкарт могут содержать не только медицинские данные, так что есть риск разглашения. Помимо врачебной тайны, еще и тайны частной жизни.

В свою очередь, Дмитрий Овчинников указывает на то, что утечка медицинских данных может быть особенно чувствительна для известных людей. К примеру, физическое состояние спортсменов сильно влияет на их трансфертную стоимость, а информация про болезни звезд шоу-бизнеса может стоить им карьеры.

Что касается простых людей, то данные об их болезнях могут быть использованы для шантажа — особенно если это касается «пикантных» заболеваний. А другую, не столь деликатную информацию, злоумышленники могут использовать при планировании атак с использованием социальной инженерии.

— Защитить самостоятельно свои медицинские данные их владелец (частное лицо) не может, поскольку регулярно передает их операторам — клиникам или больницам , — объясняет Овчинников. — В итоге вся ответственность за защиту таких данных целиком лежит на операторах. А единственный вариант не передавать их — это не болеть, что невозможно в принципе.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Как говорит Наталия Леднева, чтобы избежать утечек чувствительных данных, организациям, собирающим и обрабатывающим медицинские сведения, нужно использовать современные системы управления доступом, применять комплексные меры по защите оборудования и сетей, а также проводить регулярные обучения сотрудников кибербезопасности и принимать другие меры . Это необходимо потому, что за утечки медицинских данных по закону может наступить серьезная ответственность.

К ответу по закону

Сегодня в России существуют подзаконные акты, регулирующие обработку персональных данных и заставляющие защищать эти данные операторов. По словам Дмитрия Овчинникова, если медицинские данные человека стали доступны третьим лицам, это нарушение врачебной тайны, закона о персональных данных и вторжение в личную жизнь.

— Утечка медицинских данных может повлечь ответственность для сотрудников медицинских организаций, — говорит Наталия Леднева. — За разглашение врачебной тайны предусмотрены дисциплинарная, гражданская, административная и уголовная ответственность.

Кроме того, как говорит в беседе с «Известиями» ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Юрий Телегин, ст. 13.11 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных, в том числе за невыполнение оператором обязанности по обеспечению сохранности персональных данных . Какой-либо специальной ответственности за необеспечение сохранности медицинских персональных данных законом не установлено — поэтому по ст. 13.11 КоАП РФ к ответственности можно привлечь и организации, оказывающие медицинские услуги.

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— Часть 6 этой статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для должностных лиц — в размере 8–20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 20–40 тыс. рублей, для юридических лиц — 50–100 тыс. рублей, — говорит Юрий Телегин.

Право возбуждать такие дела есть у Роскомнадзора. Кроме того, в рамках надзорной деятельности дело о любом административном правонарушении может возбудить и прокуратура. Дмитрий Овчинников заключает, что сторона, пострадавшая от утечки медицинской информации, также вправе обратиться в суд с иском о компенсации ущерба. Однако делать это надо обдуманно, предварительно проконсультировавшись с хорошим юристом — ведь больницы и клиники сделают всё возможное, чтобы не признать свою вину.