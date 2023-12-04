Прекратить сообщения: госслужащим запретят использовать мессенджеры в личных целях

Чиновникам предложили установить полный запрет на использование иностранных мессенджеров, включая личную переписку, в целях безопасности государственных интересов. С такой инициативой в кабмин обратился зампред комитета Госдумы по безопасности, единоросс Анатолий Выборный. По его словам, именно через такие мессенджеры чаще всего происходят взломы сотовых телефонов. Эксперты в сфере информационной безопасности это мнение разделяют и предлагают создать для чиновников отдельный мессенджер, защищенный от прослушек и других угроз.

Повысить безопасность

Госслужащим в России предлагают запретить пользоваться зарубежными мессенджерами в личных целях. Письмо с таким предложением в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко направил зампред комитета по безопасности Госдумы, единоросс Анатолий Выборный. С документом ознакомились «Известия», его наличие подтвердил и сам депутат.

— Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП (документы для служебного пользования. — «Известия») и другим секретным бумагам. Не случайно по этому пути уже пошли некоторые страны. Например, власти Франции на днях приняли решение запретить своим министрам использовать иностранные сети. Аналогичный запрет важно проработать для госслужащих и в нашей стране, — пояснил необходимость такого решения парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, чиновникам уже не рекомендуется пользоваться техникой Apple, однако получать информацию о человеке можно с любого телефона, если у него есть аккаунты в иностранных мессенджерах.

— Лучший способ избежать последствий утечки информации — не допустить саму ее возможность. Поэтому нужно усилить цифровую безопасность. Нельзя дать злоумышленникам ни малейшего шанса, — подчеркнул политик.

Справка «Известий» Весной этого года Роскомнадзор сообщил, что иностранные мессенджеры с 1 марта 2023 года не должны использоваться в работе госкомпаний, муниципальных унитарных предприятий, публично-правовых организаций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия государства превышает 50%, а также кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. В их числе оказались WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber и WeChat.

В комитете ГД по безопасности «Известиям» сообщили, что в первых числах ноября этого года был взломан и уничтожен внутренний Telegram-канал, в котором размещались информационные сообщения о текущей работе. При этом один из самых популярных мессенджеров у госслужащих сегодня остается WhatsApp, указали в нижней палате.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В настоящее время госслужащие имеют полное право пользоваться зарубежными мессенджерами в личных целях и для рабочей коммуникации. При этом в июне Госдума приняла закон, который предусматривает штрафы до 700 тыс. рублей для чиновников за использование таких приложений для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, реализации товаров и услуг банками и госкомпаниями.

«Известия» направили запрос в правительство с предложением оценить перспективу поддержки инициативы.

Не всем понравится

Предложение Анатолия Выборного заслуживает поддержки, считает директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.

— Это общемировая практика, к которой пришли правительства большинства стран, где чиновники пользуются только национальными мессенджерами либо закрытыми средствами связи. Мы все прекрасно понимаем, что наш привычный мир раскололся, поэтому не за чем снабжать информацией иностранные спецслужбы, которые могут прослеживать таким образом любую информацию, — пояснил Олег Иванников.

Но, по словам эксперта в сфере информационной безопасности Дениса Батранкова, для госслужащих могут представлять угрозы не только иностранные, но и российские мессенджеры, так как их трафик при желании можно проследить и прослушать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Если говорить стратегически, то правильно создать отдельный российский мессенджер для использования на госслужбе, чтобы это сделали специалисты от государства, которые могли бы проверить его на предмет уязвимости, защищенности трафика. Обычные российские мессенджеры для этих целей не подойдут, — заявил Денис Батранков.

Обозначенный запрет — отнюдь не оригинальное российское решение: во Франции министрам дали рекомендации, какие мессенджеры лучше не использовать, напомнил эксперт федеральной и региональной политики Константин Калачев. В демократических европейских странах с учетом проблем безопасности власти вводят такие ограничения, отметил он.

По его словам, очевидно, что многим госслужащим это не понравится. С другой стороны, некоторые региональные чиновники уже давно отказались от иностранных мессенджеров добровольно.