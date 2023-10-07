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Единственный в своем коде: как в России проходит процесс импортозамещения софта

Около четверти IT-решений базируются на отечественных разработках
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские разработчики последние полтора года активно создают решения для импортозамещения софта в различных отраслях. Эта ниша получает активную материальную поддержку от государства. Субъекты критических информационных структур (КИИ) в обязательном порядке должны будут перейти на российское ПО к 2025 году в соответствии с законодательными требованиями. В июле этого года Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение софта. На каком этапе находится процесс импортозамещения в середине 2023 года — разбирались «Известия».

Необходимость изменений

В современных санкционных условиях почти все крупные иностранные вендоры ушли из России и прекратили поддерживать российских пользователей. Это негативно влияет на работоспособность программного обеспечения и создает большие риски для бизнеса. Сейчас перед российскими компаниями стоит задача перейти на новые программные инструменты, на которые не влияют внешние технические и политические факторы. Этим в беседе с «Известиями» поделился генеральный директор «Бимэйстер Инжиниринг» Денис Мариненков.

Эксперт подчеркивает, что, помимо внешних факторов, таких как санкционные ограничения и IT-противодействие, есть и амбициозный внутренний стимул создать и внедрить российское ПО.

Наиболее успешное импортозамещение происходит в государственном секторе, в областях, связанных с безопасностью и обороной. Энергетика и банковский сектор также делают значительные шаги в этом направлении. Отрасли, связанные с творчеством и дизайном, например графические редакторы, пока еще отстают, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор IT-компании ONLY Кирилл Владимиров.

— Комплексные системы, такие как CAD-системы и специализированные программы для симуляции и моделирования, могут остаться недоступными для импортозамещения в ближайшем будущем из-за их сложности и стоимости разработки, — считает эксперт.

Микросхема
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Процессы замещения систем основного производства идут не быстро: например, в ракетно-космической отрасли по прогнозам это произойдет в лучшем случае к 2028 году. Речь идет об управлении станками ЧПУ, проектировании СКАД. Только после этого пойдет речь об импортозамещении систем ERP, CRM и других дополнительных сервисов. В этой части идет масштабная работа и даже создан специальный центр компетенций, который ее координирует. Однако в настоящий момент часть импортных программных средств не может быть заменена отечественными — их просто нет, рассказал «Известиям» генеральный директор компании ITFB Group Роман Волков.

— В части ERP на рынке уже есть зрелые решения, которые могут заместить иностранное ПО в течение одного-двух лет ведения проекта. С MES всё сложнее, так как совместимость со станками обеспечивается «из коробки» только у импортных систем. При этом важно понимать, что парк станков в российской промышленности изношен на 90% и в течение пяти лет его необходимо менять. В этом случае встанет вопрос — оборудование какого производителя будет поставляться? Раньше это было западное оборудование и MES-системы, которые были совместимы. Сейчас дело обстоит иначе. Нужно сначала менять изношенное оборудование, а затем интегрировать его с новыми системами управления. Пока работа в этом направлении практически не ведется. Замена станков сейчас не субсидируется, а без этого замена ПО бессмысленна, — считает Волков.

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Для подобных проектов по разработке отечественных аналогов требуется минимум два-три года. Этот процесс идет интенсивно там, где есть государственное участие или действуют повышенные требования к информационной безопасности. Ситуация с импортозамещением в РФ выглядит уже как позитивный тренд. IT-отрасль оправилась от шока, и клиенты делают шаги к закупке и пилотированию российских программных продуктов. Для вендоров это время стало окном возможностей, заказчики ждут появления новинок на этом рынке. У заказчиков движение в сторону замены иностранного ПО в разных секторах экономики идет разными темпами, говорит председатель Совета по развитию цифровых технологий для промышленности РФ в АПКИТ Павел Растопшин.

Если говорить в цифрах, то, например, в машиностроении, с которым мы очень плотно работаем, примерно четверть IT-решений базируются на отечественных разработках, а около 70–75% — софт ушедших компаний. В целом для автоматизации процессов в области конструкторско-технической подготовки производства, управления производством и управления предприятием в России есть ряд достаточно зрелых продуктов. Другой вопрос — в их способности работать с российскими ОС, — рассказал Растопшин.

Отрасли и трудности

Российские провайдеры смогли предложить рынку российские решения, без которых невозможна повседневная работа пользователей и организаций. Речь про сервисы для хранения и обмена документами, сервисы корпоративной почты, системы ВКС и аналогичные. Гораздо сложнее идет процесс с импортозамещением сервисов IaaS и PaaS (инфраструктура и платформа как услуга). Российское инфраструктурное и платформенное ПО всё еще сильно уступает по техническим характеристикам иностранным продуктам, поэтому потребуется больше времени на импортозамещение облачных сервисов в сегменте IaaS и PaaS. Об этом «Известиям» рассказал руководитель группы развития бизнеса «Инферит Клаудмастер» Александр Александров.

Сотрудник предприятия за работой
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

По словам сооснователя и CEO корпоративного мессенджера Compass 1 Евгения Громаковского, наиболее сложная задача стоит перед нефтегазовой промышленностью. Компании использовали импортное «железо», которым управлял западный софт. Перейти на отечественные продукты по щелчку пальцев при этом было невозможно. Горнодобывающая промышленность, в свою очередь, работает на софте дружественных стран, транспортная и железнодорожная отрасль — на российских продуктах. Если резюмировать, предприятия критической инфраструктуры начали менять зарубежные продукты за несколько лет до 2022 года, поэтому успешно прошли процедуру в турбулентное время. Эксперт подчеркнул, что сложнее всего было предприятиям, начавшим импортозамещение только в прошлом году.

— Государственной поддержки на данный момент хватает. Однако спонсорами развития могут стать сами разработчики, которые за счет перераспределения ресурсов занимают целые ниши и впитывают финансовые потоки. Это, например, 1С, «Компас-3D», «МойСклад» и другие, — заключил Громаковский.

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Инвестирование сегмента

Правительство России активно поддерживает развитие отечественного ПО в различных отраслях, включая промышленность. Это может проявляться через финансовые инвестиции, налоговые льготы или эффективное использование государственных заказов.

В макроэкономических условиях государство стимулирует отечественных вендоров. Меры господдержки ощущаются, фонды (с госучастием) выделяют гранты на развитие ПО. На государственном уровне активно легализуются цифровые решения. В строительной отрасли развиваются законодательные акты про переход на цифровые решения, XML-схемы, — поделился Мариненков.

По словам эксперта, российские инвестиционные фонды готовы выделять гранты на развитие софтов. Активно легализуются процессы цифровой трансформации. Так, в строительном сегменте есть ряд нормативных документов о переходе на диджитал-инициативы. Например, есть возможность контролировать работы с помощью электронного журнала общих работ; легализована процедура обмена электронных документов в формате XML-схем.

программист
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Разрабатывая собственное ПО Bimeister Flow, мы стараемся максимально адаптировать функционал под новые законодательные инициативы, — заключил эксперт.

Для успешного конкурентного развития отечественного ПО важно стремление к высокому качеству и конкурентоспособности. Компании могут инвестировать в исследования и разработки, сотрудничать с университетами и научными институтами, чтобы повысить свой потенциал. В России стали развиваться технологические кластеры.

— В текущем году доля расходов на импортозамещение софта от общего объема инвестиций в IT возросла по сравнению с прошлым годом почти на 10%. Но процесс импортозамещения далек от завершения. Более того, он проходит неравномерно. На сегодняшний день в различных промышленных компаниях уровень импортозамещения составляет от 20 до 80%. И здесь наблюдается прямая зависимость этого показателя не от отрасли, а от масштаба бизнеса. С импортозамещением успешнее справляются крупнейшие игроки федерального уровня, — рассказал технический директор компании Umbrella IT Константин Попандопуло.

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Необходимость перехода

По словам Волкова, не для всех компаний переход на отечественное ПО является обязательным. Коммерческие предприятия, которые не входят в критическую информационную инфраструктуру, не обязаны заменять иностранное ПО. Сложность скорее в том, что непонятно, как будут работать санкции, будет ли возможность покупать и пользоваться иностранными решениями. Перед предприятиями может возникнуть ситуация выбора — использовать отечественные разработки или «трофейное» западное ПО. Важно, чтобы применение западного ПО стало невыгодным — в этом случае компании будут вынуждены переходить на отечественный софт. Добиться этого можно только государственным регулированием.

ВПК
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В краткосрочной перспективе быстро заменить все зарубежные АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) и ПО, необходимое для корректной работы промышленного предприятия, сложно из-за технических особенностей. Жизненный цикл систем автоматизации может составлять десятки лет, и зачастую полностью остановить технологический процесс просто не представляется возможным. Поэтому повсеместный переход на отечественные технологии в промышленности нельзя назвать быстрым.

Однако у ведущих вендоров, в том числе у «Лаборатории Касперского», есть сертификаты совместимости, причем как с зарубежными поставщиками, так и с отечественными производителями системам. В долгосрочной же перспективе зарубежное ПО будет полностью замещено, — в беседе с «Известиям» рассказал руководитель направления по защите промышленных инфраструктур в «Лаборатории Касперского» Александр Познякевич.

Эксперт отметил, что субъекты КИИ в обязательном порядке должны будут перейти на российское ПО к 2025 году в соответствии с законодательными требованиями. Но так или иначе отечественный софт внедряют всё больше организаций, независимо от отрасли. Эта повсеместная тенденция связана с тем, что для бесперебойной работы предприятий важно использовать надежные, зрелые, отказоустойчивые решения, с действующей поддержкой от вендора, и сейчас среди заказчиков к ПО от российских разработчиков значительно больше доверия. При этом российский рынок ИБ достаточно зрелый, чтобы обеспечить предприятиям технологическую независимость в вопросах киберзащиты, — подчеркнул Познякевич.

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