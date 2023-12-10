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В Израиле сообщили об уничтожении 7 тыс. радикалов в Газе

Власти Израиля считают, что в Газе уничтожены по меньшей мере 7 тыс. радикалов
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов. Об этом 9 декабря в эфире 12-го канала израильского телевидения сообщил глава израильского совета национальной безопасности Цахи Ханегби.

«Уничтожено более 7 тыс. террористов», — сказал он, добавив, что была проведена лишь «минимальная оценка».

Ханегби добавил, что количество уничтоженных радикалов может превышать 7 тыс., поскольку власти Израиля не знают, сколько погибших «находятся под завалами разрушенных зданий, в туннелях и так далее».

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Ранее в этот день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что военные ЦАХАЛ уничтожили в ходе операции в секторе Газа командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, министр заявил об уничтожении туннелей и складов боеприпасов объектов инфраструктуры ХАМАС в Газе. Также отмечалось, что военнослужащие заполучили сотни компьютеров, из которых извлекли разведданные.

Накануне, 8 декабря, израильская армия сообщила, что за минувшие сутки с воздуха, моря и земли она поразила около 450 целей радикалов в секторе Газа. Отмечалось, что масштабные бои в анклаве продолжаются, войска продолжают обнаружение и уничтожение подземных тоннелей, оружия и дополнительной инфраструктуры боевиков.

Кроме того, 5 декабря, израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».

До этого, 4 декабря, в Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру. Отмечается, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС «в секторе Газа, на Западном Берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде».

Накануне, 3 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. По его словам, у ЦАХАЛ есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге сектора Газа так же эффективно, как и на севере анклава.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в тот же день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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