ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по 450 целям радикалов в секторе Газа

За минувшие сутки с воздуха, моря и земли Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) было поражено около 450 целей радикалов в секторе Газа, сообщила израильская армия 8 декабря в своем Telegram-канале.

Масштабные бои в анклаве продолжаются, войска продолжают обнаружение и уничтожение подземных туннелей, оружия и дополнительной инфраструктуры боевиков.

В рамках действий ЦАХАЛа в городе Хан-Юнисе самолеты ВВС два часа проводили серию ударов.

«Трое террористов, опознанные военными, были атакованы БПЛА. Двое из них были убиты, а третий раскрыл местонахождение сообщников, которые прятались на территории военного городка и готовились обстрелять наши войска ракетами», — уточнили в ЦАХАЛ.

В результате серии воздушных ударов боевиков уничтожили.

В ЦАХАЛ добавили, что в ходе ночной операции против ХАМАС силы ВМС Израиля высокоточными боеприпасами нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры, используемых военно-морскими силами движения в центральной и южной частях сектора Газа.

Уничтожены военные объекты и посты, где действовали участники ХАМАС, наблюдательные пункты и места хранения оружия. Военно-морские силы ЦАХАЛа продолжают сотрудничать с наземными войсками, нанося удары по инфраструктуре радикалов.

Ранее, 6 декабря, в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов поделился мнением, что заявление ЦАХАЛ о потере контроля палестинским движением ХАМАС над территорией сектора Газа является пропагандой.

По его словам, полное вытеснение ХАМАС практически невозможно, поскольку движение имеет разветвленную военную структуру в виде подземных тоннелей и других различных объектов на территории анклава.

До этого, 5 декабря, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».

Также в тот день в пресс-службе ЦАХАЛ отмечали, что войска Израиля достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге Газы, указав, что день стал самым напряженным днем боевых действий в анклаве с начала наземной операции.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.