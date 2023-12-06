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Востоковед оценил заявление Израиля об утрате контроля ХАМАС над Газой

Востоковед Долгов: полное вытеснение ХАМАС из Газы практически невозможно
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о потере контроля палестинским движением ХАМАС над территорией сектора Газа является пропагандой, так как в военном плане это практически невозможно. Такое мнение в беседе с «Известиями» 6 декабря выразил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«Эти заявления, скорее всего, пропагандистские выпады с целью воздействовать на израильское общество, чтобы заявить, что руководство будет выполнять задачи, которые и были поставлены при начале операции израильской армии. На мой взгляд, в практическом плане это сделать по меньшей мере очень сложно, а если говорить в военном плане, то навряд ли возможно», — считает востоковед.

Он объяснил, что полное вытеснение ХАМАС практически невозможно, поскольку движение имеет разветвленную военную структуру в виде подземных тоннелей и других различных объектов, которые созданы в ряде районов Газы.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».

Также в тот день в пресс-службе ЦАХАЛ отмечали, что войска Израиля достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге Газы, указав, что день стал самым напряженным днем боевых действий в анклаве с начала наземной операции.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

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