Эксперт указал на устойчивость РФ к санкциям из-за развитой рыночной экономики

Россия успешно справилась с санкциями из-за глобализации, а также своей рыночной экономики, рассказал 9 декабря «Известиям» экономист кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Устойчивость российской экономике придают прежде всего две вещи: первое — мировая глобализация никуда не делась и Россия — часть этой глобализации. <...> Второй момент заключается в том, что Россию спасает выстроенная нормальная рыночная экономика, благодаря чему бизнес помогает наполнять магазины и решает все проблемы», — отметил эксперт.

По словам экономиста, у России есть своя собственная доля на глобальном рынке, с чем противникам страны довольно сложно бороться.

Накануне агентство Reuters признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ, отметили авторы.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Европейском союзе (ЕС) тема неработающих антироссийских санкций считается табуированной. Он выразил мнение, что если кто-то попытается поднять эту тему в ЕС или намекнуть о неэффективности санкций, то его тут же упрекнут в политической некорректности.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на санкции. Кроме того, он рассказал о продолжении контактов России с иностранными инвесторами.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.