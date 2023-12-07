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Путин заявил о продолжении контактов России с иностранными инвесторами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Иностранные инвесторы и сейчас «незримо» присутствуют в РФ, и есть надежда, что в дальнейшем российский бизнес сможет общаться с ними уже более открыто и напрямую. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».

«Что касается иностранных инвесторов, они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. Я очень надеюсь, что мы сможем с ними общаться напрямую и в личном плане. Контакты-то продолжаются, если сказать по-честному. Но не дают им этого делать, не дают работать», — отметил российский лидер.

Путин указал, что в конечном итоге здравый смысл все-таки возобладает. По крайней мере он сам на это «настроен таким образом». Президент также отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным. И добавил, что западным партнерам работать с Россией всегда было выгодно.

Кроме того, согласно статистическим данным, с начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных бизнес-компаний в России, несмотря на давление политических элит Запада, не сократилась.

«Я сам с удивлением обнаружил, когда вот этот материал смотрел — увеличилось. Так, на 1 марта 2002 года в России было зарегистрировано 24,1 тыс. иностранных организаций. На 1 ноября текущего года их стало почти на 1,5 тыс. больше, а именно — 25,6 тыс. Но это же показатель готовности и желания работать в России, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока», — сообщил он.

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Ранее, 6 ноября, издание Financial Times отметило, что с февраля 2022 года по май 2023-го более 100 компаний в Великобритании признались правительству в нарушении санкций против России. Газета сообщила, что 127 компаний добровольно рассказали о нарушениях санкций. Указывалось, что при дальнейшем сотрудничестве со следствием это поможет им уменьшить сумму штрафа.

31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и заинтересована в компаниях, которые хотят работать в стране. Однако с учетом квазивойны, которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе экономической войны, в отношении западных компаний действует особый режим, уточнил он.

Еще в июне Путин заявлял, что Россия «не закрывает двери» для иностранных компаний, покинувших рынок страны. Кроме того, президент отмечал, что ушедшие иностранные компании рано или поздно изменят свое решение, потому что в РФ есть большие возможности для развития бизнеса.

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