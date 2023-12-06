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Познаются в еде: власти увидели риски ухода из России «Ашана», Metro и Globus

Что предлагает Минпромторг и как торговые сети комментируют эти новости
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Власти отметили риски ухода из России иностранных торговых сетей «Ашан», Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. В совокупности им принадлежит 483 объекта на территории страны. Поэтому Минпромторг предложил кабмину еще на год продлить действие поправок, которые разрешают отечественной рознице выкупать активы зарубежных сетей. Без них закон о торговле не позволяет это делать, если у компании уже есть доля в похожей структуре в том же регионе в размере 25% и более.

Мера предосторожности

В настоящее время на российском рынке продолжают работать такие иностранные торговые сети, как французские «Ашан» и «Атак» и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros. В целом им принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, собственные распределительные центры и производства товаров, у каждой в активе свыше 2 тыс. поставщиков продукции и сырья, более 50 тыс. сотрудников различных специальностей. Это следует из письма первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина. «Известия» ознакомились с ним.

«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — говорится в документе.

В аппарате первого вице-премьера «Известиям» не предоставили комментариев.

ашан
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сейчас закон о торговле запрещает ритейлерам бесконтрольный рост в субъектах: они не могут проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении. Но этот запрет сняли в июне 2023 года, тогда из России ушла финская компания Prisma, которая развивала в РФ 15 магазинов. Их приобрела отечественная X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток»). Благодаря этой сделке удалось сохранить рабочие места сотрудников, доступность продуктов, отметили в Минпромторге. Кроме того, новый якорный арендатор повысил доходы торговых центров, восстановил трафик покупателей в них и т.д.

Поэтому Минпромторг и на 2024 год предложил продлить действие этих изменений, позволив отечественным торговым компаниям покупать активы иностранной розницы без каких-либо ограничений.

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Глава правительства поставил свою визу «согласен» под полученными бумагами Андрея Белоусова. Минпромторгу и Минюсту поручили внести в кабмин проект соответствующего федерального закона.

Защититься от санкций

Правительство действительно поддержало инициативу — продлить еще на год норму, которая касается возможности выкупа активов иностранных компаний, сказали «Известиям» в пресс-службе. Проект закона уже поступил в кабмин.

метро
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— На сегодняшний день российский рынок — достаточно перспективный для развития иностранных компаний, в связи с чем рисков их ухода не усматривается, — добавили там. — Однако недружественные страны до сих пор продолжают вводить санкции, тем самым оказывая давление на иностранные компании, работающие в РФ.

Все продуктовые сети с иностранным участием продолжают вести бизнес в стране, «никто никуда не собирается уходить с прибыльного российского рынка», сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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— Однако на тот случай, если из-за санкционного давления появится реальный риск прекращения или приостановки деятельности любой из торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, нам в России необходим постоянно действующий механизм своевременного реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих компаний (персонал, логистическая инфраструктура, сеть поставщиков и прочее), — подчеркнул он. — Ведь мы ни при каких условиях не должны потерять ни одно рабочее место из имеющихся в стране и ни одну из работающих площадок.

Таким страховочным механизмом является уже принятый и действующий до конца 2023 года федеральный закон, который разрешает российским ритейлерам приобретать дополнительные площади торговых объектов компаний, которыми управляют зарубежные юрлица.

глобус
Фото: ТАСС/dpa

Компания Metro не планирует покидать российский рынок и продолжит свою деятельность в РФ, сказал «Известиям» представитель ритейлера. Сеть гипермаркетов «Глобус» работает и намерена это делать в обычном режиме, выполняя перед своими сотрудниками и покупателями все обязательства, уточнили в компании.

«Ашан» также продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации деятельности.

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Торговая сеть в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании, — подчеркнули там.

Активная фаза ухода иностранных компаний с российского рынка завершена, считает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

ашан
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Но отдельные процессы еще продолжаются, зарубежные собственники, испытывающие политическое давление в своих странах, пытаются найти приемлемые варианты передачи бизнеса, в некоторых случаях — с возможностью вернуться в Россию, — отметил он.

В этих условиях ограничивать возможности для отечественной розницы в получении профильных активов по максимально привлекательной цене было бы неверным и решение Минпромторга можно только приветствовать, резюмировал он.

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