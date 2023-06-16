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Путин заявил о возможности возвращения западных компаний в Россию

Путин: если иностранные производители захотят вернуться, мы двери не закрываем
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Если иностранные производители, покинувшие российский рынок на фоне санкций, захотят вернуться, «мы двери не закрываем». Об этом заявил в пятницу, 16 июня, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Конкуренции никто не боится, она двигатель торговли. Но особенности поведения некоторых партнеров мы для себя учтем. Кстати, тех, кто остался, мы считаем отечественными производителями и будем относиться к ним как к своим», — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия никогда никого не выгоняла с российского рынка, но предлагала взвесить все «за» и «против».

«У каждого было право выбора», — указал президент.

В прошлом году, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, Путин выразил уверенность в том, что спустя время многие партнеры России, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. Тогда же он заявил, что Россия не будет мешать этому, «так как она открыта для всего мира».

Путин заявлял, что ушедшие из России иностранные компании рано или поздно пожалеют о своем решении, потому что в России есть большие возможности для развития бизнеса.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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