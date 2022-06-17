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Путин выразил уверенность в возвращении в Россию европейских партнеров

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Партнеры из Европы вернутся в Россию спустя время. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я не сомневаюсь — пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Россия не будет мешать иностранным партнерам возвращаться, так как она открыта для всего мира.

Путин отметил, что Россия рассчитывает на то, что здравый смысл на Западе возобладает, и западные страны поймут, что к РФ нужно относиться с уважением.

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15 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия остается надежным инвестиционным и торговым партнером для всех работающих в стране иностранных компаний. Также он подчеркнул, что ведомство видит большой потенциал для наращивания товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

11 июня директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин заявил, что многие ушедшие из России немецкие компании сигнализируют о намерении вернуться, как только ситуация стабилизируется. По его словам, предприятия ФРГ, приостановившие работу в РФ, несут «десятки миллиардов евро» убытков. При этом Тяпкин подчеркнул, что Москва, в свою очередь, не гонит немецкий бизнес из России и закрывать перед ним двери не намерена.

До этого, 9 июня, Путин заявлял, что ушедшие из России иностранные компании рано или поздно пожалеют о своем решении, потому что в России есть большие возможности для развития бизнеса.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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