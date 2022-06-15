Реклама
Прямой эфир
Мир
Китайский пассажирский самолет C919 прошел летные испытания
Общество
Власти Москвы выделили более 9 га земли для школ и детсадов
Общество
Врачей скорой помощи в Москве начали тестировать на знание оспы обезьян
Экономика
Поставки российской нефти в Словакию и Чехию сократились в июне
Мир
В ЛНР подтвердили срыв эвакуации мирного населения с завода «Азот»
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 30%
Экономика
В Запорожской области национализировали запасы зерна и госпредприятия Украины
Мир
Росгвардия обнаружила 34 противотанковые мины на дороге в ДНР
Недвижимость
Цены на массовые новостройки Москвы упали впервые с июля 2020 года
Туризм
Грузия отменила вакцинацию и ПЦР-тест для туристов с 15 июня
Экономика
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Европу

Минэкономразвития указало надежность России для иностранных компаний

Глава Минэкономразвития Решетников: Россия остается надежным партнером для иностранных компаний
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия остается надежным инвестиционным и торговым партнером для всех работающих в стране иностранных компаний. Об этом заявил 15 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Притормозить на ходу: инфляция в России замедлилась впервые с середины февраля
В годовом выражении показатель темпа за неделю снизился с 6,4% до 2,8%

«Россия остается надежным партнером — и партнером торговым, и партнером инвестиционным - для всех стран, кто здесь работает и для всех иностранных компаний», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ведомство видит большой потенциал для наращивания товарооборота со странами азиатско-тихоокеанского региона (АТР).

Эти страны показывают большой спрос на ту продукцию, от которой западные партнеры отказываются, уточнил Решетников.

«Это и нефть, и нефтепродукты, и минеральные удобрения, безусловно, продовольствие. Они очень много потребляют с одной стороны, с другой — им есть, что и нам предложить», — сказал министр.

Из АТР в Россию может поставляться и продовольствие, и машиностроительная продукция. Стороны находятся в активных контактах, заключил Решетников.

12 мая Решетников рассказал, что российская экономика демонстрирует устойчивость в условиях санкций. По словам министра, Россия избежала товарного дефицита, а волна ажиотажного спроса населения на товары схлынула. Кроме того, в последние недели произошло существенное замедление темпов роста инфляции.

Также он отметил, что в России сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Правительство России разработало дополнительные программы опережающего обучения сотрудников, попавших под риск увольнения, добавил глава Минэконоразвития.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и на величине прожиточного минимума населения. Позднее, в мае, он подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022