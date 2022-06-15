Минэкономразвития указало надежность России для иностранных компаний

Россия остается надежным инвестиционным и торговым партнером для всех работающих в стране иностранных компаний. Об этом заявил 15 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Россия остается надежным партнером — и партнером торговым, и партнером инвестиционным - для всех стран, кто здесь работает и для всех иностранных компаний», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ведомство видит большой потенциал для наращивания товарооборота со странами азиатско-тихоокеанского региона (АТР).

Эти страны показывают большой спрос на ту продукцию, от которой западные партнеры отказываются, уточнил Решетников.

«Это и нефть, и нефтепродукты, и минеральные удобрения, безусловно, продовольствие. Они очень много потребляют с одной стороны, с другой — им есть, что и нам предложить», — сказал министр.

Из АТР в Россию может поставляться и продовольствие, и машиностроительная продукция. Стороны находятся в активных контактах, заключил Решетников.

12 мая Решетников рассказал, что российская экономика демонстрирует устойчивость в условиях санкций. По словам министра, Россия избежала товарного дефицита, а волна ажиотажного спроса населения на товары схлынула. Кроме того, в последние недели произошло существенное замедление темпов роста инфляции.

Также он отметил, что в России сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Правительство России разработало дополнительные программы опережающего обучения сотрудников, попавших под риск увольнения, добавил глава Минэконоразвития.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и на величине прожиточного минимума населения. Позднее, в мае, он подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.