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Решетников отметил устойчивость экономики России в условиях санкций

Глава МЭР Решетников: экономика показывает устойчивость
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Фото: Pexels/Anna Tis
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Российская экономика демонстрирует устойчивость, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась. Об этом 12 мая на совещании по экономическим вопросам заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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«Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы», — отметил министр.

По его словам, Россия сумела избежать товарного дефицита, а волна ажиотажного спроса населения на товары схлынула. Кроме того, в последние недели произошло существенное замедление темпов роста инфляции.

Также в ходе совещания президент России Владимир Путин указал, что курс российского рубля укрепляется. Недельный прирост цен снизился до 0,1%, что близко к недельным темпам роста целевого ориентира Банка России по инфляции.

Кроме того, в четверг агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных западных санкций. Он подчеркнул, что страна будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Кроме того, Лавров отметил, что у РФ есть достаточно покупателей энергоресурсов, с которыми будет продолжаться работа.

С 24 февраля, после начала спецоперации по защите Донбасса, Евросоюз, Австралия, Канада, США и ряд других стран приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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