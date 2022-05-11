Лавров заявил о понимании Россией жизни в условиях санкций Запада

Россия имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных санкций Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

«Главный вывод: вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным», — сказал глава российской дипломатии.

Россия будет полагаться только на себя и надежных партнеров, которых подавляющее большинство за пределами так называемого бывшего «золотого миллиарда».

«У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, и мы будем с ними работать, а Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее», — сказал министр.

По словам Лаврова, вводя санкции против России, Запад ведет агрессивную политику по отношению к мировой экономике.

Также он отметил, что Москва не хочет видеть войну в Европе, однако именно страны Запада постоянно говорят о том, что РФ надо нанести поражение. По его словам, завершение российской спецоперации по защите жителей Донбасса прекратит попытки Запада подрывать международное право.

20 апреля директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов заявил, что производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний. По словам Носова, Минпромторг уже сформировал потребности РФ по секторам и передал их китайской стороне.

Позже, 6 мая, Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, которые будут разрешены для параллельного импорта в Россию. Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. В перечне значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и другие. Решение были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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