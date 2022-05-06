Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в России

Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 6 мая.

Минюст утвердил этот список.

«Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем после его официального опубликования», — говорится в сообщении Министерства юстиции РФ, которое поступило в редакцию «Известий».

Ответственный за исполнение приказала — первый замминистра торговли и промышленности Василий Осьмаков.

Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

В перечне значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти. Также разрешается ввозить деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтику, пластмассы и изделия из них, каучук и резину, изделия из кожи, бумагу, картон, шелк и текстильные материалы, одежду, обувь, керамику, стекло, черные металлы, оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, электронику, игровые приставки, «умные» часы, фотоаппараты и кинокамеры, суда.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно документу, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.

11 апреля «Известиям» заявляли в Минпромторге, что планируют легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в РФ. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например в Японии, добавили в ведомстве.

5 мая Минсельхоз выступил прости параллельного импорта продуктов питания, отметив, что не будет добавлять конкретные наименования в список товаров для такого ввоза.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу.

Такие решения бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.