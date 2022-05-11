Лавров указал на незаинтересованность России в войне в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Москва не хочет видеть войну в Европе, однако именно страны Запада постоянно говорят о том, что РФ надо нанести поражение.

10 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Евросоюз не желает войны с Россией, однако антироссийские санкционные меры предпринимать будет.

30 апреля в министерстве обороны Белоруссии указали, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».

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