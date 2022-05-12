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Путин указал на укрепление курса рубля

Путин: рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс российского рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты», — сказал он.

Как отметил глава государства, недельная инфляция в России замедляется.

«Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта», — подчеркнул российский лидер.

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Недельный прирост цен снизился до 0,1%, что близко к недельным темпам роста целевого ориентира Банка России по инфляции.

Ранее в четверг агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

Агентство сочло укрепление рубля примечательным на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса. Другие страны, которые в недавнем прошлом ввели контроль за движением капитала, не добились таких же результатов, говорилось в материале.

12 мая, согласно данным Мосбиржи, рубль продолжил укрепляться. Так, курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года.

Ранее, 8 мая, несколько экспертов сообщили «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе рубля будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть.

4 мая инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин спрогнозировал продолжение тенденции на укрепление рубля в первой половине мая, которое, по его словам, регулируется за счет контроля за движением капитала.

1 мая директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов рассказал о крахе евро в российской экономике. Он указал, что введенные Западом санкции уничтожили спрос на евро со стороны простого населения при сохранении большого количества предложений со стороны экспортеров.

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