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В Словакии рассказали о табуированности темы провала антироссийских санкций

Премьер Словакии Фицо: санкции против РФ не работают, это тема табу в ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Антироссийские санкции не работают, в Европейском союзе эта тема считается табуированной. Об этом 8 декабря заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Работают или не работают санкции, которые были приняты в огромном размере против России, к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема», — отметил политик.

Если поднять эту тему в ЕС или намекнуть, что санкции не работают, то европейские чиновники ответят, что вы политически некорректный.

«Хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить», — резюмировал премьер.

С точки зрения Фицо, санкции сделали Россию самостоятельнее в тех отраслях, в которых прежде она полагалась на других, и в то же время вредили Европейскому союзу в целом и Словакии в частности.

Премьер-министр в очередной раз напомнил, что Братислава не поддержит очередной пакет санкций, если в него будет включена атомная сфера.

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Ранее, 4 декабря, премьер Фицо в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия Украине. При этом Фицо отметил, что в разговоре с украинским премьером исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии. Он также напомнил, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

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