ВС РФ нанесли удар по местам производства украинских боеприпасов

Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 9 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Все назначенные объекты были поражены.

Кроме того, на донецком направлении Южная группировка войск, артиллерия и авиация ВС РФ отразили пять атак ВСУ, а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. Противник потерял до 200 чел. убитыми и ранеными, два автомобиля, две боевые машины пехоты, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

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