Российские военные уничтожили несколько боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным Чибилия.

Уточняется, что на форме ликвидированных военнослужащих были шевроны с американским государственным флагом.

«А это [шеврон с изображением флага США], скорее всего, наемники», — рассказал он «РИА Новости».

Ранее в тот же день сообщалось, что отрядам подразделения «Север-V» удалось захватить опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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