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Армия
Бойцы отряда «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР
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Бойцы отряда «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Отрядам подразделения «Север-V» Южной группировки войск удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские войска продолжают вести наступательные действия на этом направлении, сообщил 8 декабря один из командиров подразделения.

Несколькими днями ранее помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов рассказывал, что подразделения ВСУ были отсечены на одном из основных путей снабжения участка линии боевого соприкосновения. Для этого военные использовали отвлекающий маневр в то время, когда разведгруппа заходила в тыл к противнику.

Он уточнил, что бой произошел в районе Богдановки Бахмутского района ДНР. В операции участвовали три группы бойцов подразделения «Север-V».

«Зашли, девятерых там уничтожили, остальные сбежали. <…> Эффектом неожиданности сработали. За один день забрали под себя позиции ВСУ на данном участке, они даже не понимали, что происходит», — цитирует его «РИА Новости».

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Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

Ранее 8 декабря Минобороны поделилось кадрами, как расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, укрепленные позиции и лодки ВСУ на херсонском направлении. Результатом их работы становятся ликвидированные опорные пункты и техника противника.

7 декабря корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, как артиллеристы-реактивщики Вооруженных сил России (ВС РФ) на артемовском направлении в районе пункта Клещеевка уничтожили опорный пункт ВСУ. В результате атаки очередная группа украинских боевиков попала в плен. Один из пленных, Сергей Дымарчук, сообщил, что российские военные помогли ему после того, как рядом разорвалась граната.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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