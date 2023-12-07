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Российские военные уничтожили опорный пункт разведчиков ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу артиллеристов-реактивщиков Вооруженных сил (ВС) России на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Кулага подчеркнул, что российская артиллерия активно отражает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Погода влияет по принципу стрельбы, но не сильно. Мы уже обученные, можем брать правильные поправки, чтобы легко было корректировать орудие», — отметил один из артиллеристов ВС РФ.

В результате атаки очередная группа украинских боевиков попала в плен. Один из пленных Сергей Дымарчук сообщил, что российские военные помогли ему после того, как рядом разорвалась граната.

«Меня оттянули в сторону, потом я уже увидел, что это русские были», — рассказал он.

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Ранее, 7 декабря, Минобороны России сообщило, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) под командованием сержанта Алексея Зеленина уничтожил минометные расчеты, бронемашины и личный состав украинской армии. По информации ведомства, действуя грамотно и смело, сержант Зеленин вывел установку с подчиненным расчетом на запасную огневую позицию, обеспечив дальнейшее успешное выполнение боевой задачи по уничтожению украинских националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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