Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, укрепленные позиции, лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Кадрами боевой работы военнослужащих ВС РФ поделилось Минобороны в пятницу, 8 декабря.

Артиллеристы работают оперативно. Бойцы тратят всего несколько минут от получения координат цели до произведения выстрела на расстоянии до 20 км. Результатом их работы служат уничтоженные опорные пункты и техника противника.

В Минобороны отметили, что в этот раз личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированные огневые позиции ВСУ и нанес поражение буксируемому орудию противника.

«Противник регулярно пытается высадиться, очень хочет зайти в Крым, наша задача не дать им этого сделать. Регулярно противник использует свою артиллерию, западного производства, то, что осталось от Советского Союза, регулярно птички, FPV-дроны и так далее», — рассказал старший офицер батареи пушек с позывным Лис.

Боевые расчеты сосредоточены и настроены на победу. Все понимают свои поставленные задачи и в любой момент придут на помощь товарищу, а в случае необходимости займут его место.

Ранее в этот день сообщалось, что экипажи танков Т-80БВМ российской группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении. Танкисты ВС РФ нанесли мощные огневые удары по противнику и тем самым оказали поддержку мотострелковым подразделениям российских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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