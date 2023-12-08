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Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи танков Т-80БВМ российской группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, танкисты Вооруженных сил (ВС) России нанесли мощные огневые удары по противнику и тем самым оказали поддержку мотострелковым подразделениям российских войск.

Получив необходимые координаты местоположения противника, экипажи танков Т-80БВМ успешно уничтожили артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, а также склады боеприпасов ВСУ.

Как сообщил командир танковой роты с позывным «Север», российские военнослужащие всегда находятся в боевом режиме, готовы к выполнению поставленных задач, в частности осуществляя стрельбу из закрытых огневых позиций (ЗОП).

«Преимущество в том, что мы находимся в большей безопасности, когда стреляем из ЗОПов. Близко не подходим к противнику, он меньше нас видит, естественно, и большая вероятность, что нам будет проще уйти», — указал он.

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Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении. Как уточнялось, украинские силы потеряли до 75 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили технику ВСУ — два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, американскую гаубицу М198 и орудие Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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