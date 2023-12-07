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ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении

МО: российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Войска России за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 7 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенного пункта Синьковка Харьковской области и озера Лиман», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что на этом направлении потери украинские силы потеряли до 75-ти военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили технику ВСУ: два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, американскую гаубицу М198 и орудие Д-30.

Как указано в сообщении Минобороны, войска РФ также отразили две атаки украинской армии на краснолиманском направлении в районах Дзержинска и Ямполовки в Донецкой Народной Республике (ДНР), еще две — на донецком у Клещеевки в ДНР.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, как российские военные уничтожили опорный пункт разведчиков ВСУ. Он отметил, что артиллерия РФ активно отражает удары противника в районе Клещеевки в ДНР. В результате атаки очередная группа украинских боевиков попала в плен. Один из из них сообщил, что российские военные помогли ему после того, как рядом разорвалась граната.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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