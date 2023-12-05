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На входной волне: морскую пехоту усилят штурмовиками и артиллерией

Какие задачи смогут решать новые дивизии «черных беретов»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Дивизии морской пехоты станут более универсальными и мобильными. Теперь в каждом батальоне «черных беретов» появится своя десантно-штурмовая рота, а в дивизии — десантно-штурмовой батальон. Кроме того, артиллерийские подразделения морпехов получат реактивные системы залпового огни «Торнадо-Г» и гаубицы «Мальва». Новые дивизии «черных беретов» должны стать многофункциональными, способными выполнять широкий круг задач, в том числе гуманитарные и миротворческие. Эксперты отмечают, что усиление десантно-штурмовых подразделений и артиллерии увеличит ударный потенциал морпехов.

Сила с моря

Завершена разработка организационно-штатной структуры вновь формируемых дивизий морской пехоты, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России. Новые соединения «черных беретов» должны стать многофункциональными, способными выполнять различные задачи, в том числе гуманитарные и миротворческие. При этом серьезная ставка сделана на проведение морскими пехотинцами штурмовых действий.

По словам собеседников «Известий», главной силой дивизии станут батальоны морской пехоты. В их состав помимо рот морской пехоты также войдут десантно-штурмовые роты. Их личный состав обучат десантированию с помощью парашютов, а также высадке с вертолетов.

Также в составе батальонов морской пехоты будут свои противотанковые подразделения и минометные батареи. При этом по меньшей мере один батальон будет миротворческим. Его личный состав пройдет специальную подготовку.

Военнослужащие во время учений подразделений морской пехоты по удержанию участка морского побережья при поддержке армейской авиации на полигоне «Скорпион» в Дагестане. 2019 год

Военнослужащие во время учений подразделений морской пехоты по удержанию участка морского побережья при поддержке армейской авиации на полигоне Скорпион в Дагестане. 2019 год

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Собеседники «Известий» также рассказали, что три батальона «черных беретов» предполагается сводить в полк морской пехоты. В зависимости от места дислокации дивизии количество полков будет различаться. Примечательно, что они будут максимально универсальными и самодостаточными. Так, в их состав помимо батальонов морской пехоты войдут разведывательно-десантные роты. Личный состав таких рот выполняет задачи, аналогичные армейскому спецназу: ведет разведку в глубине территории противника, а также обучен штурмовым действиям.

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Новые подразделения значительно повысят боевые возможности «черных беретов», полагают эксперты

Кроме того, полки морской пехоты усилят артиллерией и батареями реактивных систем залпового огням «Торнадо-Г».

Сама дивизия морской пехоты получит серьезную огневую мощь. В состав ее артиллерии войдут уникальные гусеничные гаубицы «Мальва», рассказали собеседники издания.

Морская пехота — это первая волна десанта, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ ведут огонь по позициям ВСУ из 120-мм миномета 2Б11 «Сани» в южном секторе спецоперации

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ ведут огонь по позициям ВСУ из 120-миллиметрового миномета 2Б11 «Сани» в южном секторе спецоперации

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Бойцы десантно-штурмовых рот и батальонов будут первыми вступать в бой и проламывать оборону противника, — отметил он. — Это солдаты и офицеры, специально обученные штурмовым действия. Причем они хорошо умеют это делать. В начала СВО выяснилось, что штурмовики есть только в морской пехоте. Во многом благодаря «черным беретам» удалось провести удачные наступательные операции на юге зоны СВО, освободить Мариуполь. Поэтому новые батальоны и роты должны усилить атакующий потенциал соединений.

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Морской пехоте необходимо действовать быстро, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Системы РСЗО «Торнадо-Г» и гаубицы «Мальва» на колесном шасси обеспечат это, — объяснил он. — «Торнадо-Г» благодаря электронике быстрее, чем «Грады», наводятся на цели, а значит, тратят меньше времени на нанесение удара. Колесные «Мальвы» позволят вести маневренные боевые действия. Они быстрее, чем подразделения гусеничных САУ, смогут выдвинуться на позиции, нанести удар, а затем и покинуть опасный район. Конечно, эти орудия должны действовать в едином огневом контуре соединения, при поддержке разведки и БПЛА, которые будут искать для них цели.

Залп из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» ВС РФ по целям в южном секторе специальной военной операции

Залп из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» ВС РФ по целям в южном секторе специальной военной операции

Фото: РИА Новости

Эксперт напомнил, что в ходе СВО широко используется тактический прием «кочующая артиллерия».

— Действуя в таком ключе, орудия и РСЗО должны постоянно перемещаться: сделать несколько выстрелов и сменить позицию, — объяснил он. — Это помогает избегать потерь. В современном бою важную роль играет контрбатарейная борьба, которая ведется с помощью специальных контрбатарейных РЛС. Ей нужно противопоставлять маневр. Обе системы хорошо подходят для ведения таких боевых действий.

Ударные возможности

122-миллиметровые РСЗО «Торнадо-Г» хорошо знают в войсках. Они приходят на смену знаменитым «Градам». В боевой машине есть аппаратура, которая позволяет точно отследить координаты огневой позиции и автоматически рассчитать все необходимые данные для ведения огня.

В итоге расчет РСЗО быстро реагирует на изменение обстановки и может накрывать только что появившиеся на поле боя цели.

Инфографика

Новые боевые машины могут использовать как старые ракеты для «Града», так и новое поколение боеприпасов. В частности, в 2021 году компания «Технодинамика» сообщила о разработке для «Торнадо-Г» управляемого снаряда повышенной дальности.

152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мальва» — первое российская самоходное артиллерийское орудие на колесной базе. Оно получило автомобильное шасси Брянского автозавода, которое обеспечивает артсистеме высокую мобильность. Орудие «Мальвы» калибром 152 мм позаимствовано у гусеничной САУ «Мста-С».

В ноября этого года начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Клименко говорил, что «Мальвы» уже проходят опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО.

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Усиление морпехов

За неполные два года СВО морпехи получили уникальный опыт участия как в наступательных, так и в оборонительных операциях. На счету морских пехотинцев — успешная высадка десанта в районе Бердянска, освобождение Мариуполя, участие в отражении контрнаступления противника в 2023 году.

В декабре прошлого года в российском военном ведомстве объявили о формировании пяти дивизий морской пехоты на базе существующих бригад. Эти соединения входят в береговые войска ВМФ РФ.

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на бронетранспортерах БТР-82 в южном секторе спецоперации

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на бронетранспортерах БТР-82 в южном секторе спецоперации

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«Черные береты» усиливают не первых год. Несколько лет назад они получили разведывательные и танковые батальоны. Бронетехника позволила вести достаточно масштабные боевые операции, повысив их как огневые, так и маневренные возможности.

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Ранее «Известия» писали, что в составе создающихся дивизий морской пехоты ВС РФ появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Основной задачей этих подразделений станут борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага в прибрежных морских районах.

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