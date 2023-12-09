Армия РФ поразила три украинские бригады на краснолиманском направлении

Военнослужащие группировки российских войск «Центр» поразили две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одну бригаду украинской национальной гвардии на краснолиманском направлении. Об этом 9 декабря сообщил ТАСС начальник пресс-центра Центральной группировки Александр Савчук.

Он подчеркнул, что суммарные потери противника насчитывают до 290 военнослужащих.

«В районе Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелкового соединения при поддержке огня артиллерии нанесено поражение штурмовой группе 5-й бригады Национальной гвардии Украины», — сказал Савчук.

Начальник пресс-центра Центральной группировки добавил, что при помощи ударов российской авиации и огня артиллерии были уничтожены живая сила и техника 63-й и 67-й механизированных бригад противника в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Согласно его данным, артиллеристы Центрального военного округа также ликвидировали три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

Накануне, 8 декабря, Минобороны России сообщило, что российские войска за неделю с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Так, на краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла удары по скоплениям живой силы 95-й, 63-й и 66-й бригад. Потери ВСУ составили более 1445 человек убитыми и ранеными. На донецком направлении ВС РФ отразили 18 атак украинской армии и заставили ее понести потери в размере 1560 военных убитыми.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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