Российские войска за неделю с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 декабря сообщило Минобороны России.

«В период с 3 по 8 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего», — говорится в сообщении ведомства.

В МО также отметили, что помимо инфраструктуры были поражены и пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. В ведомстве отчитались об успехах ВС РФ на других участках фронта.

Так, на краснолиманском направлении группировка войск Центр нанесла удары по скоплениям живой силы 95-й, 63-й и 66-й бригад. Потери ВСУ составили более 1445 человек убитыми и ранеными. На донецком направлении ВС РФ отразили 18 атак украинской армии и заставили ее понести потери в размере 1560-ти военных убитыми.

Ранее в этот день ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка. Начальник пресс-центра Южной группировки войск сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 БПЛА противника в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» успешно уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции, лодки ВСУ на херсонском направлении. В ведомстве отметили, что в этот раз личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированные огневые позиции ВСУ и нанес поражение буксируемому орудию противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.