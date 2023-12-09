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Западная группировка ВС России отразила пять атак ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российская группировка войск «Запад» за прошедшие сутки успешно отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил агентству «Интерфакс» начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский.

«Мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 57-й мотопехотной бригад в районе Новоселовского и Синьковки <…> В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены два минометных расчета в районе Степовой Новоселовки», — сказал он.

Зыбинский также добавил, что суммарные потери противника составили до 100 военных.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по аэродромной инфраструктуре ВСУ. В ведомстве также отметили, что, помимо инфраструктуры, были поражены и пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Также 8 декабря МО РФ сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» успешно уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции, лодки ВСУ на херсонском направлении. В ведомстве отметили, что в этот раз личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированные огневые позиции ВСУ и нанес поражение буксируемому орудию противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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