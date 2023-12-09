Западная группировка ВС России отразила пять атак ВСУ на купянском направлении

Российская группировка войск «Запад» за прошедшие сутки успешно отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил агентству «Интерфакс» начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский.

«Мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 57-й мотопехотной бригад в районе Новоселовского и Синьковки <…> В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены два минометных расчета в районе Степовой Новоселовки», — сказал он.

Зыбинский также добавил, что суммарные потери противника составили до 100 военных.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по аэродромной инфраструктуре ВСУ. В ведомстве также отметили, что, помимо инфраструктуры, были поражены и пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Также 8 декабря МО РФ сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» успешно уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции, лодки ВСУ на херсонском направлении. В ведомстве отметили, что в этот раз личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированные огневые позиции ВСУ и нанес поражение буксируемому орудию противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».